***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 21:59
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 -74.090 9.309.308 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Transferler
780.453 60.152.788 -60.933.241
Dönem Karı (Zararı)
61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.105 -12.105 -12.105
Sermaye Arttırımı
202.500 202.500
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 -86.195 9.309.308 2.450.638 90.710.188 61.198.207 211.461.080 28.195.030 239.656.110
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -36.679 -80.143 9.309.308 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Transferler
2.798.334 111.675.334 -114.473.668
Dönem Karı (Zararı)
92.251.166 92.251.166 6.272.951 98.524.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.151 -19.151 -19.151
Sermaye Arttırımı
57.029.786 -31.061.647 -25.968.139
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.215.190 -1.215.190 -1.215.190
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 -55.830 -80.143 9.309.308 5.248.972 175.202.193 92.251.166 403.690.414 36.833.640 440.524.054
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.429.340 29.241.726
Dönem Karı (Zararı)
98.524.117 71.659.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.867.742 -43.678.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.716.969 2.002.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.541.663 -16.247.287
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.093.925 -1.759.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.447.738 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
138.961 -365.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 138.961 159.568
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -525.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.949.548 1.079.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.814.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.769.059 3.823.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 3.221.717 3.034.761
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -9.940.324 -3.963.524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -74.751.572 -41.446.666
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 11.519.111 11.299.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.480.687 12.779.196
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -867.979 653.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 56.373.870 -17.189.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.710.674 -1.213.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.990.880 -5.585.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -7.329.500 845.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -86.748.724 5.690.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 14.142 199.599
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.173.188 31.986.897
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -11.047.754 -2.607.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-116.824.312 40.760.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -16.605.028 -11.518.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.033.851 -9.035.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 47.996 833.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.381.847 -11.624.876
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.381.847 -11.588.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -36.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.700.000 -59.500
Alınan Faiz
30 1.814.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.952.416 14.816.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.363.277 18.770.976
Kredilerden Nakit Girişleri
9 9.363.277 18.770.976
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -426.612 -333.112
Ödenen Faiz
29 -2.769.059 -3.823.494
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.215.190 202.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.510.775 35.022.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.510.775 35.022.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 157.539.063 17.464.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 24.028.288 52.487.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 24.028.288 157.539.063
Finansal Yatırımlar
6 6.730.742 5.862.763
Ticari Alacaklar
63.321.638 103.661.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.090.145 4.450.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 58.231.493 99.210.932
Diğer Alacaklar
142.284.385 38.642.390
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 140.353.197 35.151.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.931.188 3.491.331
Stoklar
11 28.317.159 22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler
14.225.387 7.467.299
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.225.387 7.467.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 15.246.606
Diğer Dönen Varlıklar
12 11.404.270 11.088.985
ARA TOPLAM
290.311.869 362.386.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
297.311.869 369.386.906
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 685.000 685.000
Diğer Alacaklar
6.254 6.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.254 6.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 202.783.119 128.031.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 7.922.000 6.222.000
Maddi Duran Varlıklar
18 47.243.301 46.259.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.098.226 494.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
505.915 563.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 505.915 563.731
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.325.587 754.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.569.402 183.016.909
TOPLAM VARLIKLAR
558.881.271 552.403.815
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 26.619.956 54.724.189
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 28.216.653 652.680
Ticari Borçlar
17.745.101 101.272.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 17.745.101 101.272.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 879.660 865.518
Diğer Borçlar
310.997 1.484.185
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 321.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 310.997 1.163.123
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 20.287.480 31.335.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.963.126 14.321.975
Kısa Vadeli Karşılıklar
252.820 224.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 168.116 139.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 84.704 84.704
ARA TOPLAM
97.275.793 204.880.109
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.275.793 204.880.109
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 10.970.200 580.648
Uzun Vadeli Karşılıklar
514.344 378.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21-31 514.344 378.448
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 9.596.880 3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.081.424 4.289.428
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.357.217 209.169.537
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.690.414 312.673.589
Ödenmiş Sermaye
23,1 100.000.000 42.970.214
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23,2 21.814.748 52.876.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-135.973 -116.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,3 -55.830 -36.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,3 -55.830 -36.679
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -80.143 -80.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.309.308 9.309.308
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23,3 9.309.308 9.309.308
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23,4 5.248.972 2.450.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23,5 175.202.193 90.710.188
Net Dönem Karı veya Zararı
92.251.166 114.473.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 36.833.640 30.560.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
440.524.054 343.234.278
TOPLAM KAYNAKLAR
558.881.271 552.403.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 68.543.214 154.145.378 25.140.095 94.839.033
Satışların Maliyeti
24 -36.032.992 -73.641.149 -14.059.573 -47.695.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.510.222 80.504.229 11.080.522 47.143.183
BRÜT KAR (ZARAR)
32.510.222 80.504.229 11.080.522 47.143.183
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.992.680 -10.503.854 -4.724.940 -5.254.103
Pazarlama Giderleri
26 -5.223.729 -5.214.867 -1.869.581 -2.779.497
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -6.358.491 -4.680.909 -3.078.336 -3.617.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 48.829.136 16.286.329 16.555.901 6.795.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -19.039.307 -16.250.737 -8.045.962 -5.774.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.725.151 60.140.191 9.917.604 36.512.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.149.408 3.914.869 645.961 2.322.720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -495.535 -209.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 74.751.572 19.946.666 44.915.097 10.813.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.626.131 83.506.191 55.478.662 49.439.116
Finansman Gelirleri
29 -4.183.113 4.399.938 -4.183.113 4.208.762
Finansman Giderleri
29 -3.399.790 -4.947.003 -2.391.806 -2.658.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.043.228 82.959.126 48.903.743 50.989.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.519.111 -11.299.609 9.419.431 -7.864.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -5.246.179 -10.810.877 -5.246.179 -6.668.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -6.272.932 -488.732 14.665.610 -1.196.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.524.117 71.659.517 58.323.174 43.124.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.524.117 71.659.517 58.323.174 43.124.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 6.272.951 10.461.310 -411.752 6.407.307
Ana Ortaklık Payları
92.251.166 61.198.207 58.734.926 36.717.279
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,92300000 1,49300000 0,58700000 0,89600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.151 -12.105 212 -6.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -25.535 -6.172
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -12.105 -6.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.384 6.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 6.384 6.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.151 -12.105 212 -6.052
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.504.966 71.647.412 58.323.386 43.118.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.272.951 10.461.310 -411.752 6.407.307
Ana Ortaklık Payları
92.232.015 61.186.102 58.735.138 36.711.227
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057383
BIST