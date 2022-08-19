***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 -74.090 9.309.308 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198Transferler780.453 60.152.788 -60.933.241Dönem Karı (Zararı)61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.105 -12.105 -12.105Sermaye Arttırımı202.500 202.500Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 -86.195 9.309.308 2.450.638 90.710.188 61.198.207 211.461.080 28.195.030 239.656.110Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.970.214 52.876.395 -36.679 -80.143 9.309.308 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278Transferler2.798.334 111.675.334 -114.473.668Dönem Karı (Zararı)92.251.166 92.251.166 6.272.951 98.524.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.151 -19.151 -19.151Sermaye Arttırımı57.029.786 -31.061.647 -25.968.139Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.215.190 -1.215.190 -1.215.190Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 21.814.748 -55.830 -80.143 9.309.308 5.248.972 175.202.193 92.251.166 403.690.414 36.833.640 440.524.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.429.340 29.241.726Dönem Karı (Zararı)98.524.117 71.659.517Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-72.867.742 -43.678.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.716.969 2.002.167Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.541.663 -16.247.287Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.093.925 -1.759.643Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.447.738 -14.487.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler138.961 -365.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 138.961 159.568Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -525.325Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.949.548 1.079.844Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.814.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 2.769.059 3.823.494Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 3.221.717 3.034.761Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -9.940.324 -3.963.524Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -74.751.572 -41.446.666Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 11.519.111 11.299.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-142.480.687 12.779.196Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -867.979 653.189Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 56.373.870 -17.189.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.710.674 -1.213.317Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.990.880 -5.585.651Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -7.329.500 845.651Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -86.748.724 5.690.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 14.142 199.599Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.173.188 31.986.897Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -11.047.754 -2.607.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-116.824.312 40.760.623Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -16.605.028 -11.518.897YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.033.851 -9.035.671Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 47.996 833.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.381.847 -11.624.876Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.381.847 -11.588.028Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -36.848Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.700.000 -59.500Alınan Faiz30 1.814.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.952.416 14.816.870Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.363.277 18.770.976Kredilerden Nakit Girişleri9 9.363.277 18.770.976Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -426.612 -333.112Ödenen Faiz29 -2.769.059 -3.823.494Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.215.190 202.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.510.775 35.022.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.510.775 35.022.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 157.539.063 17.464.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.028.288 52.487.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 24.028.288 157.539.063Finansal Yatırımlar6 6.730.742 5.862.763Ticari Alacaklar63.321.638 103.661.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.090.145 4.450.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 58.231.493 99.210.932Diğer Alacaklar142.284.385 38.642.390İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 140.353.197 35.151.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.931.188 3.491.331Stoklar11 28.317.159 22.878.541Peşin Ödenmiş Giderler14.225.387 7.467.299İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 14.225.387 7.467.299Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 15.246.606Diğer Dönen Varlıklar12 11.404.270 11.088.985ARA TOPLAM290.311.869 362.386.906Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR297.311.869 369.386.906DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 685.000 685.000Diğer Alacaklar6.254 6.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.254 6.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 202.783.119 128.031.547Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 7.922.000 6.222.000Maddi Duran Varlıklar18 47.243.301 46.259.333Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.098.226 494.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar505.915 563.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 505.915 563.731Peşin Ödenmiş Giderler14 1.325.587 754.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR261.569.402 183.016.909TOPLAM VARLIKLAR558.881.271 552.403.815KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 26.619.956 54.724.189Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 28.216.653 652.680Ticari Borçlar17.745.101 101.272.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 17.745.101 101.272.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 879.660 865.518Diğer Borçlar310.997 1.484.185İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 321.062İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 310.997 1.163.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 20.287.480 31.335.234Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.963.126 14.321.975Kısa Vadeli Karşılıklar252.820 224.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 168.116 139.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 84.704 84.704ARA TOPLAM97.275.793 204.880.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.275.793 204.880.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 10.970.200 580.648Uzun Vadeli Karşılıklar514.344 378.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21-31 514.344 378.448Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 9.596.880 3.330.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.081.424 4.289.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER118.357.217 209.169.537ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar403.690.414 312.673.589Ödenmiş Sermaye23,1 100.000.000 42.970.214Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23,2 21.814.748 52.876.395Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-135.973 -116.822Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23,3 -55.830 -36.679Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23,3 -55.830 -36.679Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -80.143 -80.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.309.308 9.309.308Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)23,3 9.309.308 9.309.308Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23,4 5.248.972 2.450.638Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23,5 175.202.193 90.710.188Net Dönem Karı veya Zararı92.251.166 114.473.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar23,6 36.833.640 30.560.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR440.524.054 343.234.278TOPLAM KAYNAKLAR558.881.271 552.403.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 68.543.214 154.145.378 25.140.095 94.839.033Satışların Maliyeti24 -36.032.992 -73.641.149 -14.059.573 -47.695.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.510.222 80.504.229 11.080.522 47.143.183BRÜT KAR (ZARAR)32.510.222 80.504.229 11.080.522 47.143.183Genel Yönetim Giderleri26 -8.992.680 -10.503.854 -4.724.940 -5.254.103Pazarlama Giderleri26 -5.223.729 -5.214.867 -1.869.581 -2.779.497Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -6.358.491 -4.680.909 -3.078.336 -3.617.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 48.829.136 16.286.329 16.555.901 6.795.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -19.039.307 -16.250.737 -8.045.962 -5.774.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.725.151 60.140.191 9.917.604 36.512.574Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 1.149.408 3.914.869 645.961 2.322.720Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -495.535 -209.423Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 74.751.572 19.946.666 44.915.097 10.813.245FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)117.626.131 83.506.191 55.478.662 49.439.116Finansman Gelirleri29 -4.183.113 4.399.938 -4.183.113 4.208.762Finansman Giderleri29 -3.399.790 -4.947.003 -2.391.806 -2.658.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.043.228 82.959.126 48.903.743 50.989.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.519.111 -11.299.609 9.419.431 -7.864.500Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -5.246.179 -10.810.877 -5.246.179 -6.668.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -6.272.932 -488.732 14.665.610 -1.196.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.524.117 71.659.517 58.323.174 43.124.586DÖNEM KARI (ZARARI)98.524.117 71.659.517 58.323.174 43.124.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,6 6.272.951 10.461.310 -411.752 6.407.307Ana Ortaklık Payları92.251.166 61.198.207 58.734.926 36.717.279Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,92300000 1,49300000 0,58700000 0,89600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.151 -12.105 212 -6.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -25.535 -6.172Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -12.105 -6.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.384 6.384Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 6.384 6.384Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.151 -12.105 212 -6.052TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.504.966 71.647.412 58.323.386 43.118.534Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.272.951 10.461.310 -411.752 6.407.307Ana Ortaklık Payları92.232.015 61.186.102 58.735.138 36.711.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057383BIST