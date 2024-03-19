***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2024 18:10
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Bakanlık Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2024 tarihinde esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili kapsamında, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00095095095 sayılı yazısı ile onaylanarak 19.03.2024 (bugün) tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup, T.C. Ticare Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260321
BIST