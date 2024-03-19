***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Bakanlık Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.02.2024 tarihinde esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili kapsamında, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00095095095 sayılı yazısı ile onaylanarak 19.03.2024 (bugün) tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup, T.C. Ticare Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260321BIST