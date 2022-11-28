***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.11.2022 16:48
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12872 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082613
BIST
17:164.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 83,03
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1618,6303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1619,4656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0590
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:161.048,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,72
|Açılış
|: 1.048,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CEOEM
|16,50
|123.944.795
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.218.066
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|NTGAZ
|45,82
|79.388.064
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,84
|267.489.554
|% -9,43
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,48
|56.028.559
|% -8,83
|
|IHAAS
|87,20
|67.307.495
|% -8,36
|
|MIATK
|129,30
|147.700.867
|% -7,91
|
|THYAO
|115,80
|8.749.222.942
|% 1,76
|
|PETKM
|18,20
|4.642.115.257
|% 4,90
|
|EREGL
|42,18
|4.294.586.166
|% 0,72
|
|ASELS
|48,72
|4.131.445.636
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,47
|3.884.802.312
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,99
|3.344.019.162
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,78
|1.325.918.060
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,47
|3.884.802.312
|% 2,15
|
|YKBNK
|11,94
|3.687.519.292
|% 4,28
|
|VAKBN
|10,14
|2.744.089.014
|% 6,07
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6225
|18,6303
|% -0,02
|
|Euro
|19,4533
|19,4656
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3909
|22,5032
|% -0,37
|
|Frank
|19,6525
|19,7708
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,11
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.001
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.395
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-2,23
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31HATEK
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 983, 278 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 12 artarak (% 1.62 ) 5, 350
-
17:30XU100
Endeks 4, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 100, 127.00 milyon TL de
-
17:30MAVI
Yüzde 5.32 oranında artışla 108.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 523 adet işlem
-
17:29SMART
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 204 adet işlem