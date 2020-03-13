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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2020 15:42
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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Basında Yer Alan Açıklamalar Hakkında
 
Bugün özel bir Televizyon Kanal'ında Genel Müdürümüz'ün açıklamaları sonrasında yatırımcılarımızdan gelen sorular karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun gördük.
 
Son dönemde Piyasalarda beliren Corona virüs vakaları sonrasında hastalığın teşhisine yönelik oluşan talepler karşısında firmamız talebi karşılamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2019 yılında tamamladığımız yatırımlar sonrasında yıllık 7 mn adet olan üretim kapasitemiz 13 mn adet sınırına ulaşmıştır.
Şirketimiz Corona virüs tanısı için gerekli (SWAB+ İzolasyon Kiti+ CORONA VİRUS Tanı Kiti)  kit üretimi ve dağıtımı için tüm parametrelerini tamamlamış durumdadır. Bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 ülkeye ihracatımız devem etmekte olup, bunun yanı sıra 10 ülkeden daha siparişler alınmış durumdadır. Gelen siparişler neticesinde Nisan ayı sonuna kadar 2 mn adet testin siparişi teslim edilmesi planlanmaktadır. CORONA Virus Tanısı için gerekli tüm malzemelerimizi sadece ülkemizde değil bu coğrafya ki tüm ülkelere ulaştırılması için elzem çaba gösterilmektedir.
Yerli ve milli sanayi hamlesi kapsamında biz sadece ürün değil hammaddelerinde ülkemizde üretilmesi ve katma değere dönüşmesi için, partnerlerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle tanı kitleri başta olmak üzere, dizi analizi ve benzeri genetik çalışmaların ana hammaddelerinden biri olan enzimin Sanayi ölçeğinde üretiminin %100 olarak bünyemizde yapılması hususunda ArGe ve Proje faaliyetlerimiz son hızla sürdürülmektedir. Bu dönemde COVİD-19 Pandemisine odaklanılmasından ötürü diğer tüm projelerimizde bir süreç uzaması beklenmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828755


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