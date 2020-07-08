***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus markalı ürünümüzün çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, Ürün gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.Bu konuda RTA Laboratuvarları olarak ta kendi üretimimiz testlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız tamamlandığında sonuç paydaşlarımızın bilgilerine sunulacaktır. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine şu hususu da açıklama gereği doğmuşturDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Listesine (EUL) başvuru yaptığımız Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitimizin evrak değerlendirme süreci devam etmektedir. Talep edilen bilgi ve belgelere en hızlı şekilde geri dönüş sağlanmaktadır.Bu listeye giriş detaylı incelemeler içeren oldukça kapsamlı bir süreçtir. Ürün hem teknik hem de dökümantasyon açısından en ufak ayrıntısına kadar incelenmektedir. Süreç tamamlandığında sonuç paydaşlarımızın bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857389BIST