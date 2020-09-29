Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

07.07.2020 Tarihli KAP açıklamamız ile şirketimiz iştiraki A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.' ne  tahsisli sermaye artırımı ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile 07.07.2020 tarihinde Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685.000 TL ödeme yapıldığı paydaşlarımıza duyurulmuştu.
GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'nin  01.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda alınan sermaye artırım kararı 24.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 28.09.2020 tarih ve 10169 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olup, iştirak işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877135


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:171.124
Değişim :  0,26% |  2,86
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.128 En Düşük
1.120
BIST En Aktif Hisseler11:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 53,35 407.647 % 10,00  
VANGD 5,72 1.193.232 % 10,00  
TKURU 940,90 2.771.891 % 10,00  
EGCYO 1,43 568.768 % 10,00  
KERVN 0,88 5.621.646 % 10,00  
daha fazla
11:15 Alış Satış %  
Dolar 7,8424 7,8460 % 0,58  
Euro 9,1561 9,1639 % 0,66  
Sterlin 10,0701 10,1206 % 0,84  
Frank 8,4562 8,5071 % 0,55  
Riyal 2,0850 2,0955 % 0,49  
daha fazla
11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 1,38  
Altın Gr. 474 475 2,25  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,03  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,00  
B. Petrol 42,53 42,53 -0,34  
Seans Raporu 11:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru