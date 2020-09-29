***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.07.2020 Tarihli KAP açıklamamız ile şirketimiz iştiraki A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.' ne tahsisli sermaye artırımı ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile 07.07.2020 tarihinde Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685.000 TL ödeme yapıldığı paydaşlarımıza duyurulmuştu.GENZ Biyo Teknoloji A.S¸.'nin 01.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda alınan sermaye artırım kararı 24.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 28.09.2020 tarih ve 10169 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olup, iştirak işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877135BIST