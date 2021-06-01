***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 14:54
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimiz nezdinde 07.07.2019 tarihinden itibaren CEO olarak görev yapmakta olan Sn. Enes PERÇİN, 01.07.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki görevinden ayrılma talebini Şirketimize iletmiş bulunmaktadır.
Sn. Enes PERÇİN'in yaklaşık 2 yıllık görev süresi boyunca, Şirketimizin organizasyonel ve finansal süreçleri başta olmak üzere, olağanüstü gelişmelerin yaşandığı pandemi sürecinde Şirketimizin tüm stratejik kararları ile, Şirketimizin üretim kapasitesi ve erişebildiği pazar büyüklüğünü kısa zaman içerisinde artırması yönündeki başarısına olan özverili emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Sn. Enes PERÇİN'e bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939309
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