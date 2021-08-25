***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.08.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirttiğimiz, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı, bahse konu anlaşmanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960417BIST