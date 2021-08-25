***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2021 16:27
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.08.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirttiğimiz, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR Tespit Kitinin temini hususunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı, bahse konu anlaşmanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960417
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