***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 11:12
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız A1 Yaşam Bilimleri, Biosystems Inc. unvanlı şirketin sepsis tanısında kullanılan cihaz ve kitlerinin Türkiye distribütörü olmuştur. T2 Biosystems'ın ürünleri, hastanelerdeki ölümcül risklerden biri olan sepsisin tanısı için sağlık hizmetlerindeki ihtiyacın giderilmesine destek olacaktır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982592
BIST
11:072.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,78
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:0713,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0722
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:0715,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0659
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:07788,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,48
|Açılış
|: 788,73
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:05
|EUHOL
|2,31
|21.783.219
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.016.443
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,46
|90.055.041
|% 8,92
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|29.964.710
|% -9,82
|
|PCILT
|13,92
|102.302.485
|% -7,94
|
|THYAO
|22,70
|1.944.309.452
|% 3,18
|
|KRDMD
|10,59
|793.647.022
|% 0,86
|
|SISE
|15,55
|632.410.782
|% 0,97
|
|ASELS
|24,90
|493.184.767
|% -0,56
|
|PETKM
|9,05
|455.310.600
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,56
|402.312.375
|% 1,19
|
|THYAO
|22,70
|1.944.309.452
|% 3,18
|
|TSKB
|1,62
|132.625.727
|% -0,61
|
|KRDMD
|10,59
|793.647.022
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,22
|87.226.487
|% -0,81
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8507
|13,8586
|% 0,52
|
|Euro
|15,6479
|15,6664
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,2264
|18,3178
|% 0,28
|
|Frank
|14,9047
|14,9944
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6765
|3,6949
|% 0,32
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,65
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|-0,33
|