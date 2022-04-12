***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 15:49
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021-24.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.01.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olan Genz Biyo Teknoloji A.Ş. (Genz Bio) tarafından yürütülen Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın güncel durumuyla ilgili olarak Genz Bio yetkililerinden bilgi edinilmesini müteakip kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştık,Genz Biyo yetkilileri tarafından Şirketimize iletilen cevabi yazıda da Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü test ve onayı için randevu bekledikleri ifade edilmişti ,bu aşamada Genz Bio'dan gelen bilgi söz konusu POC cihazının T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği bilgisi edinilmiştir.
Pay Sahipleri ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019622
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