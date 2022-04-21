***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 12:54
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021-24.01.2022-12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin iştiraki olan Genz Biyo Teknoloji A.Ş.nin (Genz Bio) tarafından yürütülen Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) (POCT) Cihazı'nın T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından denetiminin tamamlandığı, "Uygun" değerlendirme sonucu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu‘na (TİTCK) gönderildiği, ÜTS onay işlemi için cevap beklendiği açıklanmış olup cihazın TİTCK tarafından ÜTS kaydına (GENZPRO Biyoçip SARS-CoV-2 Kantitatif IgG Test Kiti (100 Test)) alındığı Genz Bio şirket yetkilileri tarafından bugün şirketimize bildirilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022639
BIST
15:422.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,14
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:4214,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0282
|Açılış
|: 14,7080
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|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,7006
En Düşük
14,6564
15:4216,0287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0968
|Açılış
|: 16,0000
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
15:42919,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,43
|Açılış
|: 919,94
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:42
|DAGHL
|23,32
|8.759.091
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.445.332
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.027.002
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.904.324
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,38
|12.269.621
|% 8,55
|
|KAPLM
|49,50
|7.141.949
|% -5,08
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,21
|153.987.601
|% -4,75
|
|MANAS
|26,20
|60.857.494
|% -4,31
|
|MEPET
|3,51
|6.459.256
|% -3,57
|
|THYAO
|39,82
|3.513.023.613
|% 2,47
|
|EKGYO
|3,13
|2.700.707.568
|% 7,56
|
|GARAN
|14,46
|2.566.622.433
|% 1,90
|
|KRDMD
|16,43
|1.788.011.658
|% 1,42
|
|ASELS
|28,16
|1.511.493.612
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,13
|2.700.707.568
|% 7,56
|
|ODAS
|2,57
|620.352.431
|% -1,53
|
|VAKBN
|4,66
|1.089.329.127
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,35
|1.168.248.600
|% 0,75
|
|TSKB
|2,04
|414.031.711
|% 2,00
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6950
|14,6995
|% 0,19
|
|Euro
|16,0203
|16,0287
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1038
|19,1996
|% -0,06
|
|Frank
|15,4132
|15,5060
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9068
|3,9264
|% 0,18
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,39
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.083
|6.234
|4,76
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|2,30
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,24
|
Seans Raporu
15:42
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15:57
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15:57
EKGYO, TRCAS, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:57
HUNER, ALKIM, AKSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında