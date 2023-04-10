***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDevlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Şirketimiz arasında bugün (10.04.2023 tarihinde) imzalanan sözleşme çerçevesinde, Şirketimize Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen "1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi" sipariş edilmiş olup, bahse konu siparişlerin Mayıs 2023 ile Ocak 2024 tarih aralığında teslim edilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135723BIST