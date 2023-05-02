***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 17:33
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesine %55 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'nin devredilerek elden çıkarılmasından dolayı, Şirketimiz konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğünden konsolide olmayan finansal tablo düzenleme yükümlülüğüne geçmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144780
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0552
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.258,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.258,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.339.580
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|FLAP
|7,11
|173.305.030
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.554.602
|% -10,00
|
|GESAN
|60,30
|973.448.034
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.188.513.591
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.373.040
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.554.602
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.248.543
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.404.457
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.001.398.460
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.769.391
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.440
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.738.949.176
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4537
|19,4643
|% 0,13
|
|Euro
|21,3960
|21,4232
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,1816
|24,3029
|% -0,21
|
|Frank
|21,6807
|21,8113
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1734
|5,1994
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|27,63
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|15,76
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.156
|9.478
|125,00
|
|Yarım
|4.442
|4.608
|48,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,11
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-3,25
|