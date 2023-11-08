***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında- Sn. İkbal Agâh İNCE'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,- İlk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn. İkbal Agâh İNCE'nin kalan süresi kadar Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasınaKarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215994BIST