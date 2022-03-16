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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2022 20:13
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azalt


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 42.970.214
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 7.644.634,200 132,71934 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 Nâma
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 37.210.214 49.385.151,800 132,71934 B Grubu B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 42.970.214 57.029.786,000 132,71934

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 52.876.395
Geçmiş Yıl Karları (TL) 4.153.391


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.029.786 TL (%132,72 oranında) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan karşılanacak olan 57.029.786 TL tutarındaki sermayenin 52.876.395 TL tutarındaki kısmının emisyon primlerinden, 4.153.391 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımı ile ilgili esas sözlşeme tadil metni açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RTA TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010950


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Yarım 2.892 2.967 16,53  
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