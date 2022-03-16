***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 42.970.214Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 5.760.000 7.644.634,200 132,71934 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026 NâmaB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 37.210.214 49.385.151,800 132,71934 B Grubu B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 42.970.214 57.029.786,000 132,71934İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 52.876.395Geçmiş Yıl Karları (TL) 4.153.391Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 57.029.786 TL (%132,72 oranında) artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan karşılanacak olan 57.029.786 TL tutarındaki sermayenin 52.876.395 TL tutarındaki kısmının emisyon primlerinden, 4.153.391 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.Sermaye artırımı ile ilgili esas sözlşeme tadil metni açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RTA TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010950BIST