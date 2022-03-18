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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin

18.03.2022 18:14
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Eld

leme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021 - 27.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 41.000.000 TL'den 42.970.214 TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011474


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IDEAS 19,23 14.100.689 % 9,95  
SANEL 7,23 6.817.898 % 9,88  
AVTUR 2,36 5.049.389 % 9,77  
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B. Petrol 108 108 0,86  
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