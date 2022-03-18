***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin









leme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021 - 27.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 41.000.000 TL'den 42.970.214 TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011474BIST