***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2018 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ - Bağımsız Üye Değil - -AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.09.2018 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ / AVUKAT GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ - Bağımsız Üye Değil - -ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.07.2021 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ - Bağımsız Üye Değil - -ZELİHA EGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİKBAL AGAH İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktorluğu Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022273BIST