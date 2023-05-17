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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2023 18:11
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Soykan KUŞ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 09.05.2023 02123714351 yatirimciiliskileri@rtalabs.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 926704 / 926749 / 926708
İsmail ÇELEBİ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 18.01.2023 02123711878 yatirimciiliskileri@rtalabs.com.tr - -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 100000000 43000000 TRY 43 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152101


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSGYO 5,83 73.223.423 % 10,00  
ONCSM 76,00 19.088.991 % 9,99  
KGYO 45,42 39.923.086 % 9,98  
DGGYO 28,66 35.020.261 % 9,98  
GEREL 19,08 82.379.393 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,7552 19,7609 % 0,22  
Euro 21,4333 21,4531 % 0,08  
Sterlin 24,5910 24,7143 % 0,17  
Frank 21,8984 22,0303 % -0,08  
Riyal 5,2522 5,2785 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.981 -7,81  
Altın Gr. 1.259 1.259 -2,28  
Cumhuriyet 9.056 9.193 -38,00  
Tam 9.017 9.252 -59,59  
Yarım 4.455 4.584 -10,00  
Çeyrek 2.221 2.285 -5,00  
Gümüş.Ons 23,68 23,71 -0,06  
Gümüş Gr. 15,04 15,06 -0,01  
B. Petrol 76,55 76,55 1,64  
Seans Raporu 18:05
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