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***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.11.2023 18:10
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil - -
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.09.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Avukat Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil - -
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil - -
ZELİHA EGE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HÜSNÜ CEMAL YANGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.11.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet - Bağımsız Üye - Hayır Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216325


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ISATR 885.780,00 885.780 % 10,00  
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