***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2023 19:17
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 135000000 43000000 TRY 31,85 İştirak
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ Taşıt Kiralama ve Eğitim 50000000 8500000 TRY 17,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227889
BIST
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18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0300
|Açılış
|: 29,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0038
18:0532,1521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2877
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1870
En Düşük
31,8351
18:051.912,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.912,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1536
|29,1600
|% 0,10
|
|Euro
|32,1102
|32,1551
|% 0,91
|
|Sterlin
|36,8185
|37,0031
|% 0,39
|
|Frank
|33,8424
|34,0463
|% 0,74
|
|Riyal
|7,7497
|7,7886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|964,46
|967,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.205,70
|1.212,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,94
|78,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,89
|2.039,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
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17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
-
17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
-
17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem