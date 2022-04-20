***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz almış olduğu kararlaKurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,İkbal Agah İNCE - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Zeliha EGE - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,İsmail SUNA - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Zeliha EGE - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,İkbal Agah İNCE - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Zeliha EGE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,İkbal Agah İNCE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022271BIST