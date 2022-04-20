***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2022 12:39
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz almış olduğu kararla
Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde görevlendirilmesine,
Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
İkbal Agah İNCE - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,
Zeliha EGE - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
İsmail SUNA - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
Zeliha EGE - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
Zeliha EGE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,
İkbal Agah İNCE - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
Olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022271
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|YKSLN
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|% 0,63
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|918
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|6.182
|-60,00
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|Tam
|6.062
|6.213
|-55,26
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|Yarım
|2.930
|3.005
|-26,73
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|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-13,36
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|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,14
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|Gümüş Gr.
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|11,80
|-0,07
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