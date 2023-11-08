***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.11.2023 18:37
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sn. İkbal Agâh İNCE'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerine Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215996
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|TABGD
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|ULAS
|17,27
|9.565.214
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|FMIZP
|302,50
|35.595.561
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|IHEVA
|2,75
|95.738.791
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|INTEM
|294,25
|68.225.547
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|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
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|UFUK
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|5.118.437
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|EUKYO
|16,05
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|% -9,98
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|MAALT
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|KLNMA
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|THYAO
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|TUPRS
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|ISCTR
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|TCELL
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|YKBNK
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|EKGYO
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|1.319.745.851
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|ISCTR
|20,74
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|ADESE
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|ZOREN
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|915.606.327
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|YKBNK
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|Dolar
|28,4843
|28,4916
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|Euro
|30,5306
|30,5470
|% 0,16
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|Sterlin
|34,9366
|35,1118
|% 0,04
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|Frank
|31,5508
|31,7409
|% 0,12
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|Riyal
|7,5719
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|% -0,01
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|18:05
|Alış
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|Gümüş ONS
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|Platin
|871,88
|873,03
|% 0,66
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|1.059,48
|% 0,66
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|79,56
|% 0,66
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|Altın Ons
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|1.951,11
|% 0,66
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