***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.11.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sn. İkbal Agâh İNCE'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerine Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215996BIST