***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar80.872.777 13.452.072İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 76.698.100 8.271.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 4.174.677 5.180.601Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 64.984 56.647Diğer Borçlar20.142.175 14.244.924İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.771.544 4.531.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 11.370.631 9.713.035Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.069.192 1.062.946İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.069.192 1.062.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.262.125 2.263.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 8.770 10.386Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.253.355 2.253.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM568.760.162 463.022.265Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.760.162 463.022.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 645.073.337 630.208.791İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar645.073.337 630.208.791Banka Kredileri9 601.749.545 590.568.151Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 43.323.792 39.640.640İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar70.797 130.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 70.797 130.540Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri