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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER


0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
80.872.777 13.452.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 76.698.100 8.271.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 4.174.677 5.180.601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 64.984 56.647
Diğer Borçlar
20.142.175 14.244.924
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.771.544 4.531.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 11.370.631 9.713.035
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.069.192 1.062.946
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.069.192 1.062.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.262.125 2.263.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 8.770 10.386
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.253.355 2.253.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
568.760.162 463.022.265
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.760.162 463.022.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 645.073.337 630.208.791
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
645.073.337 630.208.791
Banka Kredileri
9 601.749.545 590.568.151
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 43.323.792 39.640.640
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
70.797 130.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 70.797 130.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri




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GLRYH 20,24 1.673.848 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.226.672 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.580 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5841 8,6271 % -1,30  
Frank 7,1977 7,2410 % -0,56  
Riyal 1,8555 1,8648 % -1,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 11,58  
Altın Gr. 384 385 -1,41  
Cumhuriyet 2.473 2.520 -17,30  
Tam 2.546 2.586 -17,80  
Yarım 1.242 1.264 -8,70  
Çeyrek 621 632 -4,30  
Gümüş.Ons 15,57 15,60 0,10  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,01  
B. Petrol 29,86 29,86 0,23  
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