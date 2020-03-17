GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

17.03.2020 12:22
GÜNCEL HABERLER


an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 420 Ada 33 Parsel 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun tamamı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/03/2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,27
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli yaklaşık KDV dahil 15.000.000 TL
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,35
Karşı Taraf
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ana Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/03/2020
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0234
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Rayiç m2 aylık bedeli 22,5 TL, deponun yıllık kira bedeli 6.550.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 420 Ada 33 Parsel üzerindeki 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun tamamı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 15.000.000-TL gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830028


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:0485.451
Değişim :  -2,77% |  -2.437,00
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.005.143 % 10,00  
EGCEY 0,40 71.400 % 8,11  
SELGD 1,39 256.018 % 4,51  
KUYAS 1,14 6.029.789 % 3,64  
KARTN 282,20 5.176.151 % 3,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8258 7,8650 % -0,57  
Frank 6,7512 6,7919 % -0,21  
Riyal 1,7237 1,7324 % 0,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 -41,85  
Altın Gr. 307 307 -6,42  
Cumhuriyet 2.053 2.084 16,00  
Tam 2.046 2.098 15,47  
Yarım 989 1.015 7,48  
Çeyrek 496 508 3,75  
Gümüş.Ons 12,16 12,20 -0,72  
Gümüş Gr. 2,54 2,55 -0,13  
B. Petrol 30,05 30,05 0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru