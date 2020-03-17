***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 420 Ada 33 Parsel 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun tamamıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/03/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,27Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli yaklaşık KDV dahil 15.000.000 TLAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,35Karşı TarafReysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiAna OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/03/2020Kira Süresi1 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0234Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarRayiç m2 aylık bedeli 22,5 TL, deponun yıllık kira bedeli 6.550.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 420 Ada 33 Parsel üzerindeki 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun tamamı "Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş."nin müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık KDV dahil 15.000.000-TL gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830028BIST