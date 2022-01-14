***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 14:24
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen gayrimenkul alım işlemi 56.464.230,8 TL olup, satım işlemi bulunmamaktadır. Reysas GYO aktifindeki gayrimenkul kiralama sözleşmelerimizin toplamı ise KDV dahil 375.745.901,05 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994097
BIST
14:352.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,08
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:3513,5468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0352
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:3515,5100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0716
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:35790,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -4,54
|Açılış
|: 790,79
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler14:33
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.443.929
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|ERCB
|55,15
|17.125.252
|% -5,89
|
|DOBUR
|106,50
|9.212.988
|% -5,75
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,40
|2.930.204.390
|% -1,32
|
|KRDMD
|13,47
|2.574.424.573
|% 0,90
|
|EREGL
|31,30
|946.272.726
|% -1,01
|
|SISE
|15,05
|934.086.401
|% 0,00
|
|KOZAL
|129,20
|761.139.886
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,40
|633.886.951
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,47
|2.574.424.573
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,79
|606.057.612
|% -0,52
|
|THYAO
|28,40
|2.930.204.390
|% -1,32
|
|TSKB
|1,56
|102.853.119
|% 0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5302
|13,5478
|% -0,25
|
|Euro
|15,4899
|15,5134
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,4825
|18,5751
|% -0,37
|
|Frank
|14,7560
|14,8449
|% -0,56
|
|Riyal
|3,5890
|3,6070
|% -0,52
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,76
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.233
|5.365
|-28,98
|
|Yarım
|2.529
|2.595
|-14,01
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,01
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|1,10
|