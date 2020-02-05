***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 14:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817168
BIST
15:55122.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 339,64
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:555,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9890
En Düşük
5,9729
15:556,6020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:55299,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 299,08
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|44.544.743
|% 14,51
|
|TEKTU
|1,86
|582.471.975
|% 14,11
|
|GYHOL
|26,16
|11.878.641
|% 12,66
|
|DITAS
|13,94
|28.359.862
|% 12,06
|
|DZGYO
|6,28
|46.841.363
|% 11,35
|
|DOKTA
|75,30
|8.474.023
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|BEYAZ
|4,22
|1.887.106
|% -7,25
|
|THYAO
|14,57
|2.415.342.731
|% 1,25
|
|ISFIN
|4,53
|626.215.518
|% 2,26
|
|TEKTU
|1,86
|582.471.975
|% 14,11
|
|ODAS
|2,24
|551.919.317
|% 2,75
|
|ASELS
|24,36
|502.326.036
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,86
|582.471.975
|% 14,11
|
|ODAS
|2,24
|551.919.317
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|411.479.878
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,90
|197.163.111
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|2.415.342.731
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 0,18
|
|Frank
|6,1315
|6,1684
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-1,62
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,52
|
|Yarım
|953
|978
|-3,64
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|1,37
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