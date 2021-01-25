***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 12:23
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904125
BIST
13:431.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
13:437,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
13:438,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
13:43441,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 441,52
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:43
|MAALT
|231,10
|2.525.923
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|1.988.756
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|601.592
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|126.814.144
|% 9,99
|
|ALKA
|19,60
|10.380.666
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|9.916.544
|% -10,00
|
|AGYO
|4,28
|154.909.612
|% -8,74
|
|OZRDN
|12,14
|8.750.471
|% -5,67
|
|EKIZ
|7,41
|732.564
|% -5,61
|
|TACTR
|17,20
|1.794.627
|% -5,18
|
|PETKM
|5,27
|1.056.415.910
|% 2,93
|
|KOZAL
|118,20
|989.228.122
|% 3,32
|
|KARSN
|5,14
|830.533.676
|% 8,67
|
|GARAN
|9,64
|647.165.213
|% -1,23
|
|TSKB
|1,99
|583.568.457
|% -1,97
|
|TSKB
|1,99
|583.568.457
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,56
|322.532.681
|% 5,41
|
|PETKM
|5,27
|1.056.415.910
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,50
|437.201.233
|% 0,40
|
|KARSN
|5,14
|830.533.676
|% 8,67
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3878
|% -0,30
|
|Euro
|8,9785
|8,9847
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0701
|10,1206
|% -0,38
|
|Frank
|8,2907
|8,3407
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% -0,34
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,61
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.927
|2.971
|12,00
|
|Tam
|2.915
|2.989
|13,54
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|6,55
|
|Çeyrek
|707
|723
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|0,33
|