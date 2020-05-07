***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2020 18:05
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arbiter Partners Capital Management tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843413
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05392,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,17
|Açılış
|: 392,47
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7962
|8,8403
|% -0,71
|
|Frank
|7,2952
|7,3391
|% -0,84
|
|Riyal
|1,8956
|1,9051
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|27,03
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.586
|2.636
|20,40
|
|Yarım
|1.262
|1.288
|10,00
|
|Çeyrek
|629
|644
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|0,60
|
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