***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 09:12
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036838
BIST
10:552.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,77
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
10:5517,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1444
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:5518,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0826
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:551.028,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.028,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,48
|164.752.588
|% 7,84
|
|DOBUR
|47,96
|5.156.220
|% 7,82
|
|TSGYO
|5,70
|33.319.166
|% -6,25
|
|TETMT
|225,00
|2.332.020
|% -4,13
|
|SOKM
|13,40
|51.484.194
|% -4,01
|
|MEPET
|3,15
|749.635
|% -3,96
|
|ULUUN
|19,98
|39.459.680
|% -3,85
|
|THYAO
|47,16
|1.382.218.279
|% 0,99
|
|EREGL
|32,24
|537.950.211
|% -3,01
|
|SISE
|22,16
|451.082.337
|% -0,27
|
|SASA
|43,14
|402.223.714
|% -1,87
|
|KRDMD
|13,66
|333.228.746
|% -2,36
|
|DOHOL
|4,05
|301.996.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|187.087.798
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|184.435.671
|% -0,21
|
|SEGYO
|1,18
|41.680.338
|% 1,72
|
|TSKB
|2,39
|83.306.034
|% -0,42
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2393
|17,2548
|% 0,84
|
|Euro
|18,0611
|18,0942
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0242
|21,1297
|% 0,09
|
|Frank
|17,3028
|17,4070
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5764
|4,5994
|% 0,64
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,00
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,26
|