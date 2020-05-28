***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 14:43
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/03/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847266
BIST
14:45105.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 289,18
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
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106.292
En Düşük
104.535
14:456,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
6,7656
14:457,5051
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|: 1,46%
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|Açılış
|: 377,81
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
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378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
|153.367.626
|% 10,00
|
|KENT
|520,90
|11.660.932
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.759.248
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.476.792
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.195.413
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|4.136.391
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.629.369
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.437.720.937
|% 2,27
|
|GARAN
|7,76
|1.671.135.211
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,20
|845.518.191
|% 0,17
|
|ASELS
|30,12
|541.985.605
|% 0,13
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|AKBNK
|5,65
|494.684.866
|% 0,89
|
|GARAN
|7,76
|1.671.135.211
|% 1,57
|
|THYAO
|12,61
|2.437.720.937
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,43
|219.214.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|260.965.484
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,99
|328.009.652
|% 4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3334
|8,3752
|% 0,64
|
|Frank
|7,0011
|7,0432
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|14,83
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.478
|31,70
|
|Tam
|2.520
|2.554
|44,10
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,00
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
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|B. Petrol
|35,30
|35,30
|0,70
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