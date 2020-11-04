***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.11.2020 18:41
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02/11/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886240
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
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9,9546
En Düşük
9,7727
18:05517,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,43
|Açılış
|: 517,37
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4268
|8,4316
|% 0,24
|
|Euro
|9,8641
|9,8800
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,9434
|10,9982
|% 0,28
|
|Frank
|9,2139
|9,2694
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2436
|2,2549
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-1,14
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
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17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem