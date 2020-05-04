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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2020 12:50
GÜNCEL HABERLER



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                 Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için çeşitli basın yayın organlarında çıkan manipülatif haberler sebebi ile SPK'ya ve BIST'e gerekli müracaatlar yapılmış olup, ilgili yazılar aşağıdır
 T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 8.Km N156
06530 ANKARA
Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için yapılan çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için Kurumunuzca cezai işlem uygulanmasını ve hisselerdeki işlemlerin acilen titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.
Şirketimiz Yön.Krl.Başkanı Sn.Durmuş Döven'in sözde operasyondan haberi olduğu hakkındaki yalan, yanlış ve mesnetsizce yorumları olan kişi ve kurumlar hakkında yetkili kurumlar nezdinde her türlü yasal girişimi başlatmış bulunuyoruz. Kurumunuz tarafından da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesine göre işlem yapılması hususunu ivedilikle tekrar rica ederiz.
Saygılarımızla,
 
BORSA İSTANBUL A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad.
N4 34467 Sarıyer/İstanbul
Şirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için yapılan çeşitli basın yayın organlarında çıkan manipülatif haberler sebebi ile hisselerdeki işlemlerin acilen titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.
Şirketimiz Yön.Krl.Başkanı Sn.Durmuş Döven'in sözde operasyondan haberi olduğu hakkındaki yalan, yanlış ve mesnetsizce yorumları olan kişi ve kurumlar hakkında yetkili kurumlar nezdinde her türlü yasal girişimi başlatmış bulunuyoruz. Yatırımcılarımızı bilgilendirmek adına Kurumunuzca işlemlerin titizlikle incelenmesini ve tarafımıza ivedilikle cevap verilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842198


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MRDIN 6,16 23.235.913 % 10,00  
OYAYO 6,17 11.405.149 % 9,98  
YONGA 13,00 246.896 % 9,98  
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Riyal 1,8666 1,8760 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 4,10  
Altın Gr. 385 385 1,68  
Cumhuriyet 2.467 2.521 7,20  
Tam 2.544 2.582 7,30  
Yarım 1.234 1.262 3,60  
Çeyrek 619 631 1,70  
Gümüş.Ons 14,92 14,98 -0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,00  
B. Petrol 25,69 25,69 -0,75  
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