***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için çeşitli basın yayın organlarında çıkan manipülatif haberler sebebi ile SPK'ya ve BIST'e gerekli müracaatlar yapılmış olup, ilgili yazılar aşağıdırT.C.SERMAYE PİYASASI KURULUOrtaklıklar Finansmanı Daire BaşkanlığıEskişehir Yolu 8.Km N15606530 ANKARAŞirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için yapılan çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için Kurumunuzca cezai işlem uygulanmasını ve hisselerdeki işlemlerin acilen titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.Şirketimiz Yön.Krl.Başkanı Sn.Durmuş Döven'in sözde operasyondan haberi olduğu hakkındaki yalan, yanlış ve mesnetsizce yorumları olan kişi ve kurumlar hakkında yetkili kurumlar nezdinde her türlü yasal girişimi başlatmış bulunuyoruz. Kurumunuz tarafından da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesine göre işlem yapılması hususunu ivedilikle tekrar rica ederiz.Saygılarımızla,BORSA İSTANBUL A.Ş.Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad.N4 34467 Sarıyer/İstanbulŞirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak için yapılan çeşitli basın yayın organlarında çıkan manipülatif haberler sebebi ile hisselerdeki işlemlerin acilen titizlikle incelenmesini talep ediyoruz.Şirketimiz Yön.Krl.Başkanı Sn.Durmuş Döven'in sözde operasyondan haberi olduğu hakkındaki yalan, yanlış ve mesnetsizce yorumları olan kişi ve kurumlar hakkında yetkili kurumlar nezdinde her türlü yasal girişimi başlatmış bulunuyoruz. Yatırımcılarımızı bilgilendirmek adına Kurumunuzca işlemlerin titizlikle incelenmesini ve tarafımıza ivedilikle cevap verilmesini rica ederiz.Saygılarımızla,Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842198BIST