***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 18:16
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
607
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959064
BIST
16:311.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,61
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:318,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:319,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0727
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:31489,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,91
|Açılış
|: 489,57
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DMSAS
|8,04
|113.379.702
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.501.311
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,28
|2.652.031
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,85
|91.750.173
|% 13,31
|
|ESCAR
|20,24
|91.401.398
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,90
|103.954.499
|% -7,61
|
|VAKKO
|10,53
|37.517.408
|% -7,55
|
|ALKIM
|15,53
|112.440.458
|% -6,89
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.615.562
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|676.010.119
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,72
|523.295.945
|% -3,98
|
|SISE
|8,70
|479.341.197
|% 0,93
|
|THYAO
|12,23
|473.662.214
|% -0,16
|
|EREGL
|18,58
|439.323.252
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,85
|359.828.858
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|149.205.529
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|217.469.924
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|676.010.119
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,72
|523.295.945
|% -3,98
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5235
|8,5264
|% 0,93
|
|Euro
|9,9803
|9,9876
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6704
|% 0,22
|
|Frank
|9,2446
|9,3002
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2649
|2,2762
|% 0,83
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|21,34
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|10,32
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,67
|
Seans Raporu
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