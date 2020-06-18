***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SAFKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SAFKR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte olan, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SAFKR.E) payları 18/06/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851746BIST