***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:55
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894720
BIST
12:131.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:137,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:139,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0131
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:13462,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,00
|Açılış
|: 462,04
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:11
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.360.470
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.526.009
|% 9,95
|
|NETAS
|25,46
|163.907.192
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,50
|534.193.575
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,91
|501.301.476
|% -6,13
|
|NIBAS
|66,00
|4.879.521
|% -5,71
|
|CRFSA
|81,25
|6.446.599
|% -4,24
|
|THYAO
|12,77
|882.053.100
|% 2,49
|
|SKBNK
|1,58
|629.680.257
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,50
|534.193.575
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,91
|501.301.476
|% -6,13
|
|GARAN
|9,95
|453.499.787
|% -0,10
|
|SKBNK
|1,58
|629.680.257
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,91
|501.301.476
|% -6,13
|
|HLGYO
|3,50
|534.193.575
|% -6,17
|
|TSKB
|1,88
|194.512.435
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,15
|216.103.448
|% -1,38
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6470
|7,6524
|% 0,16
|
|Euro
|9,3321
|9,3439
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,3590
|10,4109
|% 0,67
|
|Frank
|8,5776
|8,6293
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0324
|2,0426
|% 0,11
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,85
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|16,62
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,04
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,04
|51,04
|-0,20
|
Seans Raporu
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