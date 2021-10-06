***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:13
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967300
BIST
11:101.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,49
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.378
11:108,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:1010,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0294
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:10502,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,50
|Açılış
|: 502,16
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,17
|10.043.154
|% 7,70
|
|KNFRT
|4,88
|48.426.915
|% 7,49
|
|HURGZ
|2,03
|29.523.070
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|12.057.196
|% -9,21
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,66
|713.807.642
|% 3,16
|
|KRDMD
|6,38
|336.951.208
|% 0,47
|
|GARAN
|9,15
|319.807.885
|% -1,40
|
|TUPRS
|119,90
|251.693.525
|% -0,83
|
|THYAO
|13,87
|238.633.433
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,34
|132.748.389
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,38
|336.951.208
|% 0,47
|
|EREGL
|16,66
|713.807.642
|% 3,16
|
|ODAS
|1,43
|57.311.807
|% -0,69
|
|GARAN
|9,15
|319.807.885
|% -1,40
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9196
|8,9253
|% 0,64
|
|Euro
|10,3134
|10,3221
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0748
|12,1353
|% 0,26
|
|Frank
|9,5603
|9,6179
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3740
|2,3859
|% 0,74
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-13,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|1,20
|