***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan tadil sonrası son hali ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 09/03/1988 05/04/1988 19922 08/06/2010 17/06/2010 75873,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 28/03/2017 05/04/2017 92997 28/03/2017 24/04/2017 93126 25/04/2022 25/04/2022 10566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023422BIST