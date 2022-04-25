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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

25.04.2022 11:01
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sö


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan tadil sonrası son hali ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 09/03/1988 05/04/1988 1992
2 08/06/2010 17/06/2010 7587
3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 28/03/2017 05/04/2017 9299
7 28/03/2017 24/04/2017 9312
6 25/04/2022 25/04/2022 10566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023422


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DAGHL 28,20 5.598.714 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.422.733 % 9,97  
UFUK 21,46 802.025 % 9,94  
ISKUR 1.150.000,00 1.150.000 % 9,52  
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Frank 15,3984 15,4912 % 0,38  
Riyal 3,9251 3,9448 % 0,15  
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15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 -35,86  
Altın Gr. 905 905 -10,96  
Cumhuriyet 6.032 6.125 -67,00  
Tam 6.000 6.149 -73,69  
Yarım 2.900 2.975 -35,65  
Çeyrek 1.455 1.487 -17,82  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 -0,71  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,27  
B. Petrol 101 101 -4,81  
Seans Raporu 15:18
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