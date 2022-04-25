***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.04.2022 11:01
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde yapılan tadil sonrası son hali ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 09/03/1988 05/04/1988 1992
2 08/06/2010 17/06/2010 7587
3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 28/03/2017 05/04/2017 9299
7 28/03/2017 24/04/2017 9312
6 25/04/2022 25/04/2022 10566
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023422
BIST
15:202.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,97
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.491
En Düşük
2.428
15:2014,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:2015,8738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0478
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:20901,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -14,02
|Açılış
|: 901,65
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
901,43
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,80
|3.431.069.396
|% 0,15
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|SISE
|17,96
|1.688.718.028
|% 0,73
|
|ASELS
|27,16
|1.330.833.824
|% 0,59
|
|AKBNK
|9,31
|1.279.230.795
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|998.705.177
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|664.366.791
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|474.480.916
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,18
|1.192.538.696
|% 1,57
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7664
|14,7736
|% 0,21
|
|Euro
|15,8666
|15,8779
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7668
|18,8610
|% -0,55
|
|Frank
|15,3984
|15,4912
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9251
|3,9448
|% 0,15
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-35,86
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.125
|-67,00
|
|Tam
|6.000
|6.149
|-73,69
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,65
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,82
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,81
|
Seans Raporu
15:18
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15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem
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15:31RALYH
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 277 adet işlem
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15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 35 artarak (% 0.64 ) 2, 244
-
15:29
ACSEL, MERIT, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:29
ARMDA, ALGYO, ZPLIB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında