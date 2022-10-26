***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 22:21
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774
Transferler
30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Dönem Karı (Zararı)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 4.889.540 75.940.410 178.610 76.119.020
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
30 705.429 13.951.766 -14.657.195 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Dönem Karı (Zararı)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-666.196
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -102.351
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.536.765 -779.264 3.354.647 32.531.125 48.360.644 183.637.506 156.745 183.794.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.455.423 679.439
Dönem Karı (Zararı)
45.780.019 4.706.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 45.780.019 4.706.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.239.792 1.523.628
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.797.444 1.610.192
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
365.178 171.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 365.178 171.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 5.374.111 1.569.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.485.369 1.569.177
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -111.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37 1.596.653 -1.633.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 4.072.012 -1.897.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.419.552 394.066
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 529.777 846.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -585.584 -976.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.604.906 8.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.498.500 -200.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.498.500 -200.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.135.095 -4.114.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
53 -4.360.438 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -34.251.298 -6.564.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 956.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -34.251.298 -7.520.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -1.299.123 144.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.299.123 -5.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -32.201.395 -5.895.934
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -9.645.469 572.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 19.899.008 5.926.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.899.008 5.934.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.596.448 720.627
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -2.770.135 -804.788
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.770.135 -756.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 1.094.679 1.703.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.197.372 82.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -6.662.949 82.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 3.465.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.115.284 2.115.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -683.379 -364.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -656.760 -1.071.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.104.441 -637.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.296.500 3.016.533
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.296.500 3.016.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.400.941 -3.653.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -31.244.781 -3.491.957
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -156.160 -161.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.329.518 -190.299
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.803.846
Kredilerden Nakit Girişleri
47 65.803.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.794.314 -1.841.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -35.794.314 -1.841.645
Ödenen Faiz
37 -2.758.173 -394.066
Alınan Faiz
4.078.159 2.045.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.230.346 -148.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.230.346 -148.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.171.720 26.554.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.941.374 26.406.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 23.941.374 33.171.721
Finansal Yatırımlar
9.587.464 5.227.026
Ticari Alacaklar
7 74.952.145 40.802.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 74.952.145 40.802.554
Diğer Alacaklar
9 65.931 72.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 65.931 72.665
Stoklar
10 58.491.126 26.289.731
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.193.289 5.547.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.193.289 5.547.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 656.760
Diğer Dönen Varlıklar
29 846.172 197.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 846.172 197.852
ARA TOPLAM
183.734.261 111.309.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.734.261 111.309.369
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 108.439.836 81.090.398
Arazi ve Arsalar
14 50.517.500 43.689.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 1.478.555 1.460.000
Binalar
14 32.821.232 32.946.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.497.939 1.517.076
Taşıtlar
14 4.804.801 582.902
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.078.501 847.471
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 16.239.046 13.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 2.262 33.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.758.317 2.800.758
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 807.947 850.388
Peşin Ödenmiş Giderler
12 779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.500.059
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.149.247 86.341.412
TOPLAM VARLIKLAR
303.883.508 197.650.781
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.559.610 1.270.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.559.610 1.270.271
Banka Kredileri
47 16.559.610 1.270.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.191.219 15.799.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.191.219 15.799.104
Banka Kredileri
47 3.191.219 15.799.104
Ticari Borçlar
7 41.487.374 21.588.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.487.374 21.588.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.972.658 376.210
Diğer Borçlar
9 342.759 669.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 342.759 669.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.255.522 6.160.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.255.522 6.160.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 97.891 2.541.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.726.030 2.771.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.858.913 792.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.867.117 1.978.376
ARA TOPLAM
74.633.063 51.176.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.633.063 51.176.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 1.421.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 1.421.922
Banka Kredileri
47 28.750.000 1.421.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.137.693 4.718.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.137.693 4.718.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.568.501 4.102.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.456.194 10.243.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.089.257 61.420.036
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.637.506 136.045.409
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 52.757.501 53.526.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 52.757.501 53.526.048
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.536.765 53.639.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -779.264 -113.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Yasal Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 32.531.125 18.579.359
Net Dönem Karı veya Zararı
41 48.360.644 14.657.195
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
156.745 185.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.794.251 136.230.745
TOPLAM KAYNAKLAR
303.883.508 197.650.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 214.833.438 98.253.798 88.035.847 33.823.474
Satışların Maliyeti
31 -144.518.151 -73.672.642 -57.821.619 -26.324.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824
BRÜT KAR (ZARAR)
70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824
Genel Yönetim Giderleri
33 -10.589.555 -5.942.324 -4.813.523 -2.047.840
Pazarlama Giderleri
33 -12.461.883 -6.628.046 -5.278.177 -2.614.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.562.654 -2.001.895 -1.652.047 -797.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.232.292 2.394.814 1.018.498 367.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.193.696 -7.491.415 -1.654.048 -1.678.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.739.791 4.912.290 17.834.931 728.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.194.874 367.130 1.606.380 256.370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.759
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -59.982 -9.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.930.906 5.219.438 19.441.311 975.103
Finansman Gelirleri
37 6.024.942 3.450.774 2.385.079 899.495
Finansman Giderleri
37 -4.175.829 -2.098.115 -1.624.334 -422.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.780.019 6.572.097 20.202.056 1.452.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.552.034 -1.865.851 2.465.246 -514.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -252.882 -1.857.788 512.331 -507.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.804.916 -8.063 1.952.915 -7.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -28.591 -183.294 -1.777 -98.157
Ana Ortaklık Payları
41 48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.591 -183.294 -1.777 -98.157
Ana Ortaklık Payları
48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074518
BIST