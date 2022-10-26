***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774Transferler30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246Dönem Karı (Zararı)30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 4.889.540 75.940.410 178.610 76.119.020Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745Transferler30 705.429 13.951.766 -14.657.195 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053Dönem Karı (Zararı)30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-666.196Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 -102.351Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 11.383.589 53.536.765 -779.264 3.354.647 32.531.125 48.360.644 183.637.506 156.745 183.794.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.455.423 679.439Dönem Karı (Zararı)45.780.019 4.706.246Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 45.780.019 4.706.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.239.792 1.523.628Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.797.444 1.610.192Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler365.178 171.075Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 365.178 171.075Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 5.374.111 1.569.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 5.485.369 1.569.177Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -111.258Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37 1.596.653 -1.633.888Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 4.072.012 -1.897.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 -2.419.552 394.066Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 529.777 846.310Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -585.584 -976.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.604.906 8.062Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler35 -1.498.500 -200.990Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -1.498.500 -200.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.135.095 -4.114.268Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)53 -4.360.438 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -34.251.298 -6.564.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 956.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -34.251.298 -7.520.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 -1.299.123 144.189İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.299.123 -5.461Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -32.201.395 -5.895.934Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -9.645.469 572.963Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 19.899.008 5.926.112İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.899.008 5.934.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.596.448 720.627Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 -2.770.135 -804.788İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -48.510İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.770.135 -756.278Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,12 1.094.679 1.703.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.197.372 82.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -6.662.949 82.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 3.465.577Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.115.284 2.115.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -683.379 -364.779Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -656.760 -1.071.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.104.441 -637.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.296.500 3.016.533Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.296.500 3.016.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.400.941 -3.653.765Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -31.244.781 -3.491.957Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -156.160 -161.808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.329.518 -190.299Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri65.803.846Kredilerden Nakit Girişleri47 65.803.846Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.794.314 -1.841.645Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -35.794.314 -1.841.645Ödenen Faiz37 -2.758.173 -394.066Alınan Faiz4.078.159 2.045.412YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.230.346 -148.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.230.346 -148.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.171.720 26.554.187DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.941.374 26.406.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 23.941.374 33.171.721Finansal Yatırımlar9.587.464 5.227.026Ticari Alacaklar7 74.952.145 40.802.554İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 74.952.145 40.802.554Diğer Alacaklar9 65.931 72.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 65.931 72.665Stoklar10 58.491.126 26.289.731Peşin Ödenmiş Giderler12 15.193.289 5.547.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 15.193.289 5.547.820Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 656.760Diğer Dönen Varlıklar29 846.172 197.852İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 846.172 197.852ARA TOPLAM183.734.261 111.309.369TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR183.734.261 111.309.369DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 108.439.836 81.090.398Arazi ve Arsalar14 50.517.500 43.689.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 1.478.555 1.460.000Binalar14 32.821.232 32.946.526Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.497.939 1.517.076Taşıtlar14 4.804.801 582.902Mobilya ve Demirbaşlar14 1.078.501 847.471Yapılmakta Olan Yatırımlar14 16.239.046 13.901Diğer Maddi Duran Varlıklar14 2.262 33.522Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.758.317 2.800.758Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 807.947 850.388Peşin Ödenmiş Giderler12 779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 779Ertelenmiş Vergi Varlığı40 6.500.059TOPLAM DURAN VARLIKLAR120.149.247 86.341.412TOPLAM VARLIKLAR303.883.508 197.650.781KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.559.610 1.270.271İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 16.559.610 1.270.271Banka Kredileri47 16.559.610 1.270.271Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.191.219 15.799.104İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 3.191.219 15.799.104Banka Kredileri47 3.191.219 15.799.104Ticari Borçlar7 41.487.374 21.588.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 41.487.374 21.588.365Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.972.658 376.210Diğer Borçlar9 342.759 669.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 342.759 669.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 7.255.522 6.160.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 7.255.522 6.160.843Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 97.891 2.541.048Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.726.030 2.771.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.858.913 792.734Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.867.117 1.978.376ARA TOPLAM74.633.063 51.176.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.633.063 51.176.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 28.750.000 1.421.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 28.750.000 1.421.922Banka Kredileri47 28.750.000 1.421.922Uzun Vadeli Karşılıklar25 9.137.693 4.718.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 9.137.693 4.718.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.568.501 4.102.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.456.194 10.243.348TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.089.257 61.420.036ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar183.637.506 136.045.409Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 52.757.501 53.526.048Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 52.757.501 53.526.048Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 53.536.765 53.639.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -779.264 -113.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.354.647 2.649.218Yasal Yedekler30 3.354.647 2.649.218Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 32.531.125 18.579.359Net Dönem Karı veya Zararı41 48.360.644 14.657.195Kontrol Gücü Olmayan Paylar156.745 185.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR183.794.251 136.230.745TOPLAM KAYNAKLAR303.883.508 197.650.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 214.833.438 98.253.798 88.035.847 33.823.474Satışların Maliyeti31 -144.518.151 -73.672.642 -57.821.619 -26.324.650TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824BRÜT KAR (ZARAR)70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824Genel Yönetim Giderleri33 -10.589.555 -5.942.324 -4.813.523 -2.047.840Pazarlama Giderleri33 -12.461.883 -6.628.046 -5.278.177 -2.614.543Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -3.562.654 -2.001.895 -1.652.047 -797.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.232.292 2.394.814 1.018.498 367.878Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.193.696 -7.491.415 -1.654.048 -1.678.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.739.791 4.912.290 17.834.931 728.338Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.194.874 367.130 1.606.380 256.370Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.759TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -59.982 -9.605FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.930.906 5.219.438 19.441.311 975.103Finansman Gelirleri37 6.024.942 3.450.774 2.385.079 899.495Finansman Giderleri37 -4.175.829 -2.098.115 -1.624.334 -422.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.780.019 6.572.097 20.202.056 1.452.296Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.552.034 -1.865.851 2.465.246 -514.512Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -252.882 -1.857.788 512.331 -507.404Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 2.804.916 -8.063 1.952.915 -7.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784DÖNEM KARI (ZARARI)48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 -28.591 -183.294 -1.777 -98.157Ana Ortaklık Payları41 48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-28.591 -183.294 -1.777 -98.157Ana Ortaklık Payları48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074518BIST