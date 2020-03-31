***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü nedeniyle 31.03.2020 itibariyle 1 Nisan 2020 –30 Haziran 2020 tarihleri arasında, şirket merkezi ve İstanbul , Adana şubeleri de dahil olmak üzere, kısa çalışma yapılması içinİş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833556BIST