***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 13:38
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Teksav Teknoloji A.Ş. Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine 10,2 Milyon USD'lik teklif vermiştir.
İhaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903877
BIST
15:361.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,49
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:367,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:369,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:36439,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,40
|Açılış
|: 439,59
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:36
|OZRDN
|12,87
|17.350.356
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.535.729
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|30.893.455
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.348.260
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.652.763
|% 9,98
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.364.681.010
|% -2,99
|
|KARSN
|4,70
|1.009.059.564
|% 3,30
|
|KOZAL
|114,40
|892.129.535
|% 0,97
|
|TSKB
|2,06
|823.587.935
|% 6,19
|
|KRDMD
|6,93
|659.296.498
|% -2,39
|
|TSKB
|2,06
|823.587.935
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,47
|638.828.742
|% -1,59
|
|KARSN
|4,70
|1.009.059.564
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,48
|271.927.948
|% 1,37
|
|HLGYO
|4,14
|652.754.896
|% 6,98
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4172
|7,4227
|% 0,74
|
|Euro
|9,0264
|9,0339
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,1050
|10,1557
|% 0,14
|
|Frank
|8,3422
|8,3925
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9706
|1,9805
|% 0,63
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-22,72
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|-15,50
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|-7,50
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,80
|54,80
|-1,30
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GARAN, MGROS
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 6 kaybederek (% -1.36 ) 1, 354
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, MAALT, BTCIM, RAYSG, SAFKR, AGYO, AYCES, HATEK, UMPAS, OZRDN
-
15:43
ISKUR, DOKTA, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:43
SUMAS, ERSU, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında