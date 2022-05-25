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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2022 12:52
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Du


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021, 24.12.2021, 31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.12.2021 tarihinde raylı sistem klimaları temini için 1.734.500-Euro'luk sözleşme imzaladığımız açıklanmıştı.
31.03.2022 tarihinde söz konusu sözleşmeye ilişkin Ankara 23. İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurma talebiyle dava açıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
Mahkeme ilamında "dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği tarafımıza 25.05.2022 itibariyle bildirilmiştir.
Mahkeme tarafından iptal edilen sözleşme hakkında üst mahkeme nezdinde hukuki süreç, sözleşmeye taraf idarece yürütülecektir.
Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032295


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