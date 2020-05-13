***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
13.05.2020 12:23
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Gelişen İşletmeler Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/05/2020
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimizin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 8. Maddesinde yer alan Ana Pazar şartlarını sağlamış olduğu görülmüştür. Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören paylarımızın Borsa İstanbul Ana Pazarında işlem görebilmesi için başvuru evrakları hazırlanarak 13.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844680
BIST
12:50100.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 799,67
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
12:506,9854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0126
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
12:507,5806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
12:50382,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,97
|Açılış
|: 382,18
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.199.530
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|747.894
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|506.816
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|98.310
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GYHOL
|30,24
|60.690.877
|% -6,20
|
|GEDIK
|19,74
|5.495.832
|% -4,91
|
|BURVA
|17,40
|771.610
|% -4,29
|
|ASELS
|28,96
|1.305.582.047
|% 5,62
|
|ECILC
|5,88
|439.135.720
|% 8,49
|
|ISFIN
|3,94
|375.969.695
|% 5,63
|
|THYAO
|10,75
|368.173.060
|% 1,03
|
|GARAN
|7,99
|279.949.084
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,31
|136.560.995
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,94
|375.969.695
|% 5,63
|
|ODAS
|1,87
|168.250.857
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,21
|175.714.139
|% 1,38
|
|ECILC
|5,88
|439.135.720
|% 8,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5643
|8,6072
|% 0,14
|
|Frank
|7,1644
|7,2076
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-1,21
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.503
|-7,60
|
|Tam
|2.534
|2.568
|-7,80
|
|Yarım
|1.237
|1.255
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,44
|29,44
|-0,54
|