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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

13.05.2020 12:23
GÜNCEL HABERLER



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Gelişen İşletmeler Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
13/05/2020
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar

Şirketimizin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 8. Maddesinde yer alan Ana Pazar şartlarını sağlamış olduğu görülmüştür.  Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören paylarımızın Borsa İstanbul Ana Pazarında işlem görebilmesi için başvuru evrakları hazırlanarak 13.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844680


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IZTAR 8,36 747.894 % 10,00  
IDEAS 4,29 506.816 % 10,00  
TKURU 19,36 98.310 % 10,00  
YONGA 25,30 75.849 % 10,00  
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Tam 2.534 2.568 -7,80  
Yarım 1.237 1.255 -3,90  
Çeyrek 618 628 -1,90  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,08  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,01  
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