***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/05/2020Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformGelişen İşletmeler PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi13/05/2020Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimizin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 8. Maddesinde yer alan Ana Pazar şartlarını sağlamış olduğu görülmüştür. Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören paylarımızın Borsa İstanbul Ana Pazarında işlem görebilmesi için başvuru evrakları hazırlanarak 13.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844680BIST