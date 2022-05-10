***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
10.05.2022 18:34
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
61.449.294 69.417.883
Finansal Yatırımlar
31.241.348 40.134.206
Vadeli Mevduatlar
5.d 188.496 363.620
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 6.007.939 11.288.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 13.628.282 15.853.577
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 11.416.631 12.629.008
Ticari Alacaklar
5.497.004 4.254.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
193.850 203.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.303.154 4.051.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24 275.723.936 225.676.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
24 275.723.936 225.676.033
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
87.374.885 81.792.492
Diğer Alacaklar
8 5.824.775 3.753.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.824.775 3.753.288
Türev Araçlar
23 15.228.401 23.646.983
Stoklar
9.590.698 7.520.997
Peşin Ödenmiş Giderler
3.468.859 2.353.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.468.859 2.353.369
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
586.501 474.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 198.554 136.708
Diğer Dönen Varlıklar
7.202.660 5.433.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 7.202.660 5.433.104
ARA TOPLAM
503.386.915 464.594.890
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 387.071 694.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
503.773.986 465.289.463
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
161.892.791 131.979.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 105.572.316 87.077.994
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 56.320.475 44.901.503
Ticari Alacaklar
1.114 6.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.114 6.086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24 176.330.934 160.936.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
24 176.330.934 160.936.678
Diğer Alacaklar
8 850.788 503.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 850.788 503.230
Türev Araçlar
23 31.573.891 27.349.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 8.646.053 8.763.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
414.888 383.871
Maddi Duran Varlıklar
10 11.334.310 10.569.872
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 360.015 356.537
Binalar
10 3.180.140 3.077.761
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 5.136.914 4.800.698
Taşıtlar
10 12.702 5.352
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.196.476 1.942.669
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 448.063 386.855
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.220.170 1.980.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.288.278 10.480.408
Şerefiye
13 2.690.453 2.522.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.597.825 7.957.644
Peşin Ödenmiş Giderler
44.529 46.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.529 46.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 7.088.378 660.696
Diğer Duran Varlıklar
866.729 814.911
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 866.729 814.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
412.552.853 354.474.326
TOPLAM VARLIKLAR
916.326.839 819.763.789
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.970.337 26.193.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 25.970.337 26.193.026
Banka Kredileri
6 25.970.337 26.193.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.760.449 27.561.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.760.449 27.561.722
Banka Kredileri
6 30.319.200 27.179.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 441.249 382.607
Ticari Borçlar
9.639.861 8.739.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
150.984 109.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.488.877 8.630.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25 556.740.213 495.202.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
25 556.740.213 495.202.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
233.009 133.906
Diğer Borçlar
8 20.473.693 16.992.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 20.473.693 16.992.367
Türev Araçlar
23 9.099.193 14.714.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383.675 248.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383.675 248.442
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 11.794.810 1.756.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.529.527 11.151.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
741.358 768.587
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 10.697.808 9.328.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.090.361 1.055.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.944.338 3.513.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.944.338 3.513.242
ARA TOPLAM
683.569.105 606.207.659
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 4.253 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
683.573.358 606.207.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.106.922 66.240.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.106.922 66.240.610
Banka Kredileri
6 62.031.267 64.396.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.075.655 1.844.517
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
25 16.376.026 17.327.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
25 16.376.026 17.327.199
Diğer Borçlar
8 10.108.124 7.145.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.108.124 7.145.569
Türev Araçlar
23 10.187.262 11.219.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
178.317 221.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
178.317 221.404
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.709.412 6.380.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.168.882 1.051.410
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 5.575.241 4.766.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 965.289 562.474
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9.003 10.233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.117.408 1.382.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 14.280 24.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 14.280 24.738
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.806.754 109.951.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
793.380.112 716.159.607
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 61.494.551 51.416.916
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -716.536 -298.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-254.892 -238.606
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-254.892 -238.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-254.892 -238.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.253.263 3.521.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 7.685.690 6.690.649
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -2.194.651 -2.450.148
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.762.224 -719.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.986.119 1.532.498
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.986.119 1.532.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.486.472 29.378.702
Net Dönem Karı veya Zararı
8.250.723 12.032.098
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.452.176 52.187.266
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.946.727 103.604.182
TOPLAM KAYNAKLAR
916.326.839 819.763.789
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 12.462.874 6.203.134
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 25.976.634 10.611.043
Faiz Gelirleri
4 25.976.634 10.611.043
Satışların Maliyeti
4 -9.947.702 -4.771.602
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -10.962.547 -5.867.596
Faiz Giderleri
4 -10.962.547 -5.867.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.515.172 1.431.532
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.014.087 4.743.447
BRÜT KAR (ZARAR)
17.529.259 6.174.979
Genel Yönetim Giderleri
-4.579.931 -2.298.762
Pazarlama Giderleri
-1.164.188 -684.542
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.996 -9.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.439.053 529.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -963.512 -467.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.242.003 650.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.485.688 3.894.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.336.867 34.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.965 -1.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.819.590 3.927.490
Finansman Gelirleri
21 180.547 44.831
Finansman Giderleri
21 -517.859 -248.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.482.278 3.723.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.063.665 -629.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.463.333 -186.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 8.399.668 -442.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.418.613 3.094.307
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 -47 -2.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.418.566 3.091.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.167.843 1.339.512
Ana Ortaklık Payları
8.250.723 1.752.346
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 4,05000000 0,86000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.705.461 12.644.990
Dönem Karı (Zararı)
13.418.566 3.091.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.418.613 3.094.307
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47 -2.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.696.321 -6.119.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 725.135 434.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.504 5.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.710 1.244
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.629 4.118
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.397 -244
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180 381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.826.406 1.279.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
83.525 32.495
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.742.881 1.246.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.518.067 -1.266.666
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.518.067 -1.266.666
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.623.270 97.192
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
888.519 -6.623.508
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
888.519 -6.623.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.242.003 -650.882
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.003 -650.882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.063.665 629.015
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146.590 -23.794
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-146.590 -23.794
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.668.612
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.872 16.799.455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.106.622 -101.357
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-5.582.393 -5.101.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.226.441 -379.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.226.441 -379.141
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-65.507.039 -19.738.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.477.773 12.310.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.477.773 12.310.720
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.453.459 -7.146.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.070.710 -576.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.113.968 -182.045
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
900.178 -213.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
900.178 -213.589
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
61.469.463 33.482.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.773.917 3.979.727
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.773.917 3.979.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
356.475 464.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
356.475 464.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.897.117 13.771.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.509 -19.417
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.486.759 -1.165.057
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
306.612 57.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.209.678 -7.082.778
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.120.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.318 76.251
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.318 76.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.345.140 -204.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.345.140 -135.645
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.357
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-18.049.270 -7.670.334
Alınan Temettüler
732.553 715.307
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.038.141 3.908.497
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-417.890
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-417.890
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.764.507 7.918.451
Kredilerden Nakit Girişleri
11.764.507 7.918.451
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.345.860 -3.495.740
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.345.860 -3.495.740
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.971 -146.035
Ödenen Temettüler
-801.145 -370.949
Alınan Faiz
3.218 2.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.542.358 9.470.709
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.383.283 1.007.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.159.075 10.478.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.775.624 15.485.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.616.549 25.963.468
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.418.566 3.091.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -32.997 -5.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-36.542 -6.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
3.545 1.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.692.942 -1.032.259
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
22 1.948.259 942.884
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
22 1.948.259 942.884
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
6.083.501 -1.948.414
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
1.451.140 500.152
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
1.451.140 500.152
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-754.753 -410.745
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-754.753 -410.745
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-35.205 -116.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22 8.659.945 -1.037.687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.078.511 2.054.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.112.279 729.852
Ana Ortaklık Payları
11.966.232 1.324.319
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.726 0 0 0 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.160 0 -3.160 -3.160 454.004 -50.672 -50.672 -828.199 -828.199 -424.867 1.752.346 1.752.346 1.324.319 729.852 2.054.171
Dönem Karı (Zararı)
1.752.346 1.752.346 1.752.346 1.339.512 3.091.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.160 0 -3.160 -3.160 454.004 -50.672 -50.672 -828.199 -828.199 -424.867 -428.027 -609.660 -1.037.687
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.591 0 -733.591 -733.591 -366.597 -1.100.188
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -154.081 0 -154.081 0 0 0 0 0 -154.081 3.138.555 0 0 -1.806.414 -1.806.414 0 0 -621.064 -621.064 0 0 0 0 0 711.077 1.370.269 0 0 0 29.608.684 1.752.346 31.361.030 38.587.227 39.149.650 77.736.877
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -298.646 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -238.606 0 -238.606 0 0 0 0 0 -238.606 6.690.649 0 0 -2.450.148 -2.450.148 0 0 -719.033 -719.033 0 0 0 0 0 3.521.468 1.532.498 0 0 0 29.378.702 12.032.098 41.410.800 51.416.916 52.187.266 103.604.182
Transferler
35.731 11.996.367 -12.032.098 -35.731 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.286 -16.286 -16.286 969.796 255.497 255.497 2.481.257 2.481.257 3.706.550 0 5.607.362 5.607.362 9.297.626 10.112.279 19.409.905
Dönem Karı (Zararı)
0 5.607.362 5.607.362 9.297.626 5.167.843 14.465.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.286 -16.286 -16.286 969.796 255.497 255.497 2.481.257 2.481.257 3.706.550 4.944.436 4.944.436
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-1.558.437 0 -1.558.437 -1.558.437 -847.369 -2.405.806
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-417.890 0 0 417.890 -417.890 -417.890 -417.890 -417.890
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.245 87.730 2.643.361 2.731.091 2.756.336 2.756.336
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -716.536 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -254.892 0 -254.892 0 0 0 0 0 -254.892 7.685.690 0 0 -2.194.651 -2.194.651 0 0 1.762.224 1.762.224 0 0 0 0 0 7.253.263 1.986.119 0 0 0 39.486.472 8.250.723 47.737.195 61.494.551 61.452.176 122.946.727
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028586
BIST