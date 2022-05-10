***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri61.449.294 69.417.883Finansal Yatırımlar31.241.348 40.134.206Vadeli Mevduatlar5.d 188.496 363.620Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 6.007.939 11.288.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 13.628.282 15.853.577İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 11.416.631 12.629.008Ticari Alacaklar5.497.004 4.254.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar193.850 203.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.303.154 4.051.089Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24 275.723.936 225.676.033Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar24 275.723.936 225.676.033Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı87.374.885 81.792.492Diğer Alacaklar8 5.824.775 3.753.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.824.775 3.753.288Türev Araçlar23 15.228.401 23.646.983Stoklar9.590.698 7.520.997Peşin Ödenmiş Giderler3.468.859 2.353.369İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.468.859 2.353.369Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri586.501 474.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 198.554 136.708Diğer Dönen Varlıklar7.202.660 5.433.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 7.202.660 5.433.104ARA TOPLAM503.386.915 464.594.890Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 387.071 694.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR503.773.986 465.289.463DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar161.892.791 131.979.497Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 105.572.316 87.077.994İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 56.320.475 44.901.503Ticari Alacaklar1.114 6.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.114 6.086Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar24 176.330.934 160.936.678Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar24 176.330.934 160.936.678Diğer Alacaklar8 850.788 503.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 850.788 503.230Türev Araçlar23 31.573.891 27.349.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 8.646.053 8.763.569Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller414.888 383.871Maddi Duran Varlıklar10 11.334.310 10.569.872Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 360.015 356.537Binalar10 3.180.140 3.077.761Tesis, Makine ve Cihazlar10 5.136.914 4.800.698Taşıtlar10 12.702 5.352Mobilya ve Demirbaşlar10 2.196.476 1.942.669Yapılmakta Olan Yatırımlar10 448.063 386.855Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.220.170 1.980.324Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.288.278 10.480.408Şerefiye13 2.690.453 2.522.764Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 8.597.825 7.957.644Peşin Ödenmiş Giderler44.529 46.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler44.529 46.052Ertelenmiş Vergi Varlığı22 7.088.378 660.696Diğer Duran Varlıklar866.729 814.911İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 866.729 814.911TOPLAM DURAN VARLIKLAR412.552.853 354.474.326TOPLAM VARLIKLAR916.326.839 819.763.789KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 25.970.337 26.193.026İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 25.970.337 26.193.026Banka Kredileri6 25.970.337 26.193.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.760.449 27.561.722İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.760.449 27.561.722Banka Kredileri6 30.319.200 27.179.115Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 441.249 382.607Ticari Borçlar9.639.861 8.739.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlar150.984 109.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.488.877 8.630.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar25 556.740.213 495.202.504Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar25 556.740.213 495.202.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar233.009 133.906Diğer Borçlar8 20.473.693 16.992.367İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 20.473.693 16.992.367Türev Araçlar23 9.099.193 14.714.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383.675 248.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383.675 248.442Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 11.794.810 1.756.390Kısa Vadeli Karşılıklar12.529.527 11.151.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar741.358 768.587Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 10.697.808 9.328.281Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.090.361 1.055.042Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.944.338 3.513.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.944.338 3.513.242ARA TOPLAM683.569.105 606.207.659Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 4.253 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER683.573.358 606.207.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar64.106.922 66.240.610İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar64.106.922 66.240.610Banka Kredileri6 62.031.267 64.396.093Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.075.655 1.844.517Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar25 16.376.026 17.327.199Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar25 16.376.026 17.327.199Diğer Borçlar8 10.108.124 7.145.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.108.124 7.145.569Türev Araçlar23 10.187.262 11.219.270Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)178.317 221.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)178.317 221.404Uzun Vadeli Karşılıklar7.709.412 6.380.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.168.882 1.051.410Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 5.575.241 4.766.880Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 965.289 562.474Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar9.003 10.233Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.117.408 1.382.161Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 14.280 24.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 14.280 24.738TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.806.754 109.951.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER793.380.112 716.159.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 61.494.551 51.416.916Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -716.536 -298.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-254.892 -238.606Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-254.892 -238.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-254.892 -238.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.253.263 3.521.468Yabancı Para Çevrim Farkları17 7.685.690 6.690.649Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -2.194.651 -2.450.148Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 1.762.224 -719.033Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.986.119 1.532.498Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.986.119 1.532.498Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.486.472 29.378.702Net Dönem Karı veya Zararı8.250.723 12.032.098Kontrol Gücü Olmayan Paylar61.452.176 52.187.266TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.946.727 103.604.182TOPLAM KAYNAKLAR916.326.839 819.763.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 12.462.874 6.203.134Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 25.976.634 10.611.043Faiz Gelirleri4 25.976.634 10.611.043Satışların Maliyeti4 -9.947.702 -4.771.602Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -10.962.547 -5.867.596Faiz Giderleri4 -10.962.547 -5.867.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.515.172 1.431.532FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.014.087 4.743.447BRÜT KAR (ZARAR)17.529.259 6.174.979Genel Yönetim Giderleri-4.579.931 -2.298.762Pazarlama Giderleri-1.164.188 -684.542Araştırma ve Geliştirme Giderleri-16.996 -9.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.439.053 529.771Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -963.512 -467.792Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.242.003 650.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.485.688 3.894.755Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.336.867 34.489Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.965 -1.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.819.590 3.927.490Finansman Gelirleri21 180.547 44.831Finansman Giderleri21 -517.859 -248.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.482.278 3.723.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.063.665 -629.015Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -11.463.333 -186.397Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 8.399.668 -442.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.418.613 3.094.307DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22 -47 -2.449DÖNEM KARI (ZARARI)13.418.566 3.091.858Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.167.843 1.339.512Ana Ortaklık Payları8.250.723 1.752.346Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 4,05000000 0,86000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.705.461 12.644.990Dönem Karı (Zararı)13.418.566 3.091.858Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.418.613 3.094.307Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-47 -2.449Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.696.321 -6.119.738Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 725.135 434.364Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.504 5.499Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.710 1.244Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.629 4.118Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.397 -244Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler180 381Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.826.406 1.279.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler83.525 32.495Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.742.881 1.246.547Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.518.067 -1.266.666Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.518.067 -1.266.666Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.623.270 97.192Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler888.519 -6.623.508Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler888.519 -6.623.508Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.242.003 -650.882İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.242.003 -650.882Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.063.665 629.015Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-146.590 -23.794Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-146.590 -23.794İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.668.612Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler174.872 16.799.455Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.106.622 -101.357Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-5.582.393 -5.101.063Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.226.441 -379.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.226.441 -379.141Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-65.507.039 -19.738.143Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.477.773 12.310.720İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.477.773 12.310.720Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.453.459 -7.146.236Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.070.710 -576.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.113.968 -182.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler900.178 -213.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)900.178 -213.589Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)61.469.463 33.482.718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.773.917 3.979.727İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.773.917 3.979.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler356.475 464.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)356.475 464.119Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.897.117 13.771.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.509 -19.417Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.486.759 -1.165.057Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları306.612 57.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.209.678 -7.082.778İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri3.120.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri331.318 76.251Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri331.318 76.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.345.140 -204.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.345.140 -135.645Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.357Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-18.049.270 -7.670.334Alınan Temettüler732.553 715.307FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.038.141 3.908.497İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-417.890İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-417.890İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.764.507 7.918.451Kredilerden Nakit Girişleri11.764.507 7.918.451Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.345.860 -3.495.740Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.345.860 -3.495.740Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-240.971 -146.035Ödenen Temettüler-801.145 -370.949Alınan Faiz3.218 2.770YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.542.358 9.470.709Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.383.283 1.007.748NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.159.075 10.478.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.775.624 15.485.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.616.549 25.963.468Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.418.566 3.091.858DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22 -32.997 -5.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-36.542 -6.766Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası3.545 1.338Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.692.942 -1.032.259Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası22 1.948.259 942.884Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası22 1.948.259 942.884Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası6.083.501 -1.948.414Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası1.451.140 500.152Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası1.451.140 500.152Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-754.753 -410.745Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-754.753 -410.745Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-35.205 -116.136DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22 8.659.945 -1.037.687TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.078.511 2.054.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.112.279 729.852Ana Ortaklık Payları11.966.232 1.324.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.726 0 0 0 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.160 0 -3.160 -3.160 454.004 -50.672 -50.672 -828.199 -828.199 -424.867 1.752.346 1.752.346 1.324.319 729.852 2.054.171Dönem Karı (Zararı)1.752.346 1.752.346 1.752.346 1.339.512 3.091.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.160 0 -3.160 -3.160 454.004 -50.672 -50.672 -828.199 -828.199 -424.867 -428.027 -609.660 -1.037.687Sermaye ArttırımıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.591 0 -733.591 -733.591 -366.597 -1.100.188Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -154.081 0 -154.081 0 0 0 0 0 -154.081 3.138.555 0 0 -1.806.414 -1.806.414 0 0 -621.064 -621.064 0 0 0 0 0 711.077 1.370.269 0 0 0 29.608.684 1.752.346 31.361.030 38.587.227 39.149.650 77.736.877Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -298.646 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -238.606 0 -238.606 0 0 0 0 0 -238.606 6.690.649 0 0 -2.450.148 -2.450.148 0 0 -719.033 -719.033 0 0 0 0 0 3.521.468 1.532.498 0 0 0 29.378.702 12.032.098 41.410.800 51.416.916 52.187.266 103.604.182Transferler35.731 11.996.367 -12.032.098 -35.731 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.286 -16.286 -16.286 969.796 255.497 255.497 2.481.257 2.481.257 3.706.550 0 5.607.362 5.607.362 9.297.626 10.112.279 19.409.905Dönem Karı (Zararı)0 5.607.362 5.607.362 9.297.626 5.167.843 14.465.469Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.286 -16.286 -16.286 969.796 255.497 255.497 2.481.257 2.481.257 3.706.550 4.944.436 4.944.436Sermaye ArttırımıKar Payları-1.558.437 0 -1.558.437 -1.558.437 -847.369 -2.405.806Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-417.890 0 0 417.890 -417.890 -417.890 -417.890 -417.890Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25.245 87.730 2.643.361 2.731.091 2.756.336 2.756.336Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -716.536 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -254.892 0 -254.892 0 0 0 0 0 -254.892 7.685.690 0 0 -2.194.651 -2.194.651 0 0 1.762.224 1.762.224 0 0 0 0 0 7.253.263 1.986.119 0 0 0 39.486.472 8.250.723 47.737.195 61.494.551 61.452.176 122.946.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028586BIST