***SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.11.2023 18:37
***SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SANEL.E payları 29/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220674
BIST
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18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,9156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
18:0531,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0838
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8405
En Düşük
31,6204
18:051.894,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 23,87
|Açılış
|: 1.894,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.898,43
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8708
|28,8894
|% -0,06
|
|Euro
|31,7462
|31,7858
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,5209
|36,7040
|% 0,41
|
|Frank
|32,7684
|32,9658
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6813
|7,7198
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|943,53
|946,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,22
|1.060,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,82
|2.039,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 601, 542 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 544 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 87 kaybederek (% -0.50 ) 7, 095
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ETYAT, SAFKR, ICBCT, JANTS, PAPIL, IDEAS, EKOS, BSOKE, BINHO
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17:56
PSDTC, OZSUB, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında