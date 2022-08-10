***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:11
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054023
BIST
15:112.800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 15,07
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
15:1117,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
15:1118,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1527
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4304
En Düşük
18,2578
15:111.035,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.035,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ASUZU
|264,60
|196.095.006
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|383.195.111
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|243.932.990
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.745.617
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|13.678.537
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.093.811
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.359.773.477
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,70
|1.479.763.075
|% -9,16
|
|THYAO
|59,15
|2.353.114.606
|% 0,94
|
|YKBNK
|5,34
|1.616.372.215
|% 1,91
|
|KOZAL
|157,70
|1.479.763.075
|% -9,16
|
|KOZAA
|26,98
|1.359.773.477
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,75
|1.307.485.962
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,34
|1.616.372.215
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,53
|975.046.820
|% 2,02
|
|ZOREN
|2,74
|649.997.877
|% 5,79
|
|ODAS
|3,93
|905.898.439
|% -6,21
|
|TSKB
|3,36
|563.029.309
|% 3,38
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9486
|17,9618
|% 0,35
|
|Euro
|18,4142
|18,4271
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,6908
|21,7996
|% 0,57
|
|Frank
|18,8674
|18,9811
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,24
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-9,00
|
|Tam
|6.931
|6.985
|-12,00
|
|Yarım
|3.377
|3.415
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|-1,39
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24SOKM
Yüzde 5.90 oranında artışla 15.97 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 863, 642 adet işlem
-
15:23OYAYO
Yüzde 5.01 oranında artışla 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 139 adet işlem
-
15:22AKENR
Yüzde 9.17 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 118, 168 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 2, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 27, 839.00 milyon TL de
-
15:20VERTU
Yüzde 7.78 oranında artışla 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 672, 506 adet işlem