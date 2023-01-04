***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 17:04
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093235
BIST
17:025.519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -107,64
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
17:0218,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:0219,9192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1531
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:021.119,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 13,79
|Açılış
|: 1.119,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BFREN
|5.230,80
|315.079.632
|% 10,00
|
|POLTK
|1.792,80
|39.056.235
|% 9,99
|
|EYGYO
|22,90
|16.107.952
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.910.660
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|35.653.495
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.315.299
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.727.104
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.199.300
|% -9,93
|
|LIDER
|87,90
|24.995.266
|% -9,75
|
|SANEL
|20,52
|24.037.775
|% -9,44
|
|EREGL
|43,06
|11.151.770.643
|% 1,94
|
|KRDMD
|19,78
|7.848.377.864
|% 5,16
|
|EKGYO
|9,43
|6.715.033.982
|% 0,11
|
|ASELS
|65,35
|6.221.816.851
|% -5,43
|
|THYAO
|144,50
|5.949.045.770
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,43
|6.715.033.982
|% 0,11
|
|KRDMD
|19,78
|7.848.377.864
|% 5,16
|
|EREGL
|43,06
|11.151.770.643
|% 1,94
|
|YKBNK
|11,66
|2.921.262.953
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,52
|2.839.288.529
|% -1,18
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7422
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,9700
|19,9800
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,5311
|22,6441
|% 0,85
|
|Frank
|20,1289
|20,2502
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9713
|4,9962
|% 0,18
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|21,15
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|16,19
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.580
|7.637
|62,00
|
|Yarım
|3.671
|3.733
|30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-2,19
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15ARSAN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 759, 154 adet işlem
-
17:14ERCB
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 165.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 312 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 14 kaybederek (% -1.56 ) 6, 001
-
17:13XU100
Endeks 5, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 103, 026.00 milyon TL de
-
17:11OZGYO
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 277, 132 adet işlem