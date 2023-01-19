***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 15:57
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103179
BIST
15:425.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 21,37
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:4218,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:4220,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0378
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:421.154,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.154,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:38
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.040.827
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.798.553
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.068.197
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.276.520
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,29
|183.084.757
|% -8,40
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|KZBGY
|27,70
|308.970.192
|% -4,94
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|GMTAS
|8,21
|57.004.383
|% -4,76
|
|THYAO
|153,90
|11.218.767.372
|% 3,22
|
|EREGL
|40,54
|4.626.034.548
|% -0,10
|
|ASELS
|61,65
|4.473.143.994
|% -2,22
|
|KRDMD
|19,47
|4.136.987.420
|% 0,26
|
|TUPRS
|582,60
|2.754.860.712
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,52
|2.226.204.047
|% 1,19
|
|YKBNK
|9,69
|2.173.188.105
|% 0,31
|
|KRDMD
|19,47
|4.136.987.420
|% 0,26
|
|ISCTR
|11,67
|1.829.511.248
|% 2,55
|
|AKBNK
|17,57
|2.651.733.494
|% 1,21
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7966
|18,7990
|% 0,00
|
|Euro
|20,3241
|20,3382
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1510
|23,2671
|% 0,12
|
|Frank
|20,4337
|20,5568
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9894
|5,0144
|% 0,03
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|6,13
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.155
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.838
|7.894
|15,00
|
|Yarım
|3.819
|3.863
|7,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,60
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
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15:53ARCLK
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15:51OZSUB
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15:50KRDMA
Yüzde 5.39 oranında artışla 19.93 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 681, 890 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 71, 866.00 milyon TL de
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15:49AGESA
Yüzde 5.14 oranında artışla 38.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 550 adet işlem