***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:24
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103357
BIST
11:455.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 81,44
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
11:4518,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:4520,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0468
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:451.167,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.167,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.410.924
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.746.971
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.949.876
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.922.708
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,77
|44.887.884
|% -5,60
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|ETYAT
|5,20
|2.580.018
|% -3,70
|
|ZEDUR
|55,00
|142.615
|% -3,68
|
|SANEL
|19,18
|4.719.226
|% -3,57
|
|KOZAL
|588,00
|1.465.637.086
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,67
|1.410.152.573
|% 2,85
|
|TTKOM
|23,90
|1.382.968.668
|% 4,09
|
|VAKBN
|10,80
|610.402.654
|% 6,19
|
|HALKB
|12,44
|415.523.611
|% 4,71
|
|EKGYO
|8,67
|1.410.152.573
|% 2,85
|
|TTKOM
|23,90
|1.382.968.668
|% 4,09
|
|VAKBN
|10,80
|610.402.654
|% 6,19
|
|ALBRK
|3,17
|177.149.463
|% 3,59
|
|ADESE
|1,74
|94.810.300
|% 2,96
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8015
|18,8080
|% 0,10
|
|Euro
|20,3832
|20,3913
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1698
|23,2860
|% -0,17
|
|Frank
|20,3831
|20,5059
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9912
|5,0162
|% 0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.931
|7.989
|1,00
|
|Yarım
|3.864
|3.909
|0,00
|
|Çeyrek
|1.938
|1.955
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,81
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAL
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, YKBNK
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 73 artarak (% 1.71 ) 4, 921
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, SOKE, ONCSM, IDGYO, PKART, BNTAS
-
12:00
BNTAS, VAKBN, TSKB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında