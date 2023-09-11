***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 15:44
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193754
BIST
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16:578.188
En Düşük
|Değişim
|: -1,65%
|| -136,97
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5726,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5728,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1750
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:571.664,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.464.100,00
|1.464.100
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.937.585
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.275.859
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.459.774
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KZGYO
|47,40
|5.546.516.352
|% 6,80
|
|THYAO
|236,90
|5.336.406.076
|% -2,63
|
|ENKAI
|35,46
|5.033.319.511
|% 3,56
|
|ISCTR
|23,18
|4.678.062.808
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,08
|2.512.950.348
|% -0,20
|
|EKGYO
|9,11
|3.428.376.542
|% -3,90
|
|SKBNK
|5,72
|1.585.210.911
|% 3,62
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KLGYO
|3,35
|756.796.530
|% 0,30
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8620
|26,8955
|% 0,22
|
|Euro
|28,8939
|28,9077
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5744
|33,7428
|% 0,64
|
|Frank
|30,0166
|30,1974
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1435
|7,1793
|% 0,14
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|8,71
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|31,00
|
|Yarım
|5.548
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,09
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,65
|
Seans Raporu
16:55
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