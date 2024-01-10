***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2024 10:03
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237830
BIST
'
11:007.776
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 39,35
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.778
11:0029,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9777
En Düşük
29,8218
11:0032,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
11:001.957,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.957,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKOS
|52,80
|300.591.017
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|14.558.841
|% 9,98
|
|GARFA
|102,80
|53.021.755
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|271.321.260
|% 6,84
|
|BRLSM
|26,00
|66.815.948
|% 6,56
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|ETYAT
|9,62
|3.337.596
|% -6,15
|
|BAGFS
|28,26
|73.206.685
|% -5,80
|
|BRKVY
|52,10
|4.284.877
|% -5,10
|
|THYAO
|243,60
|2.007.658.415
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,38
|916.764.289
|% 0,95
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|KBORU
|59,15
|821.123.907
|% 4,14
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|BEGYO
|4,53
|178.464.056
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,11
|316.997.108
|% -0,25
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9720
|29,9777
|% 0,18
|
|Euro
|32,7971
|32,8093
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9609
|38,1513
|% 0,15
|
|Frank
|35,0461
|35,2573
|% 0,22
|
|Riyal
|7,9686
|8,0085
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|931,77
|933,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,13
|983,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,67
|2.033,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15BINHO
Yüzde 6.84 oranında artışla 304.50 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 625 adet işlem
-
11:14KARYE
Yüzde 4.29 oranında artışla 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 460, 560 adet işlem
-
11:13XU100
Endeks 7, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 562.00 milyon TL de
-
11:13GESAN
Yüzde 5.47 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 058 adet işlem
-
11:12EKOS
Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 663 adet işlem